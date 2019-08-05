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Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un yeni skandalı patlak verdi

Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un yeni skandalı patlak verdi

Oğlunu genel müdür yardımcılığı görevine getirerek 7 bin TL maaş bağlayan Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, özel şoförünü de belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

İzmir'deki Torbalı Belediyesi'yle ilgili skandalların, ardı arkası kesilmiyor.

İlk iş olarak oğlunu atamıştı

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptıran CHP'li İsmail Uygur, yeniden göreve gelince ilk iş olarak oğlunu genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi ve 7 bin lira maaş bağladı.

Geri adım atmak zorunda kaldı

Atamanın ortaya çıkmasıyla geri adım atmak zorunda kalan CHP'li Uygur'un, yeni bir skandalı daha patlak verdi.

Özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

CHP'li başkan, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

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