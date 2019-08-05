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Merkez Bankası'ndan yabancı para zorunlu karşılık oranları hamlesi

Merkez Bankası'ndan yabancı para zorunlu karşılık oranları hamlesi

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaptı.

100 baz puan artırıldı

Duyuruda şunlar denildi: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

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