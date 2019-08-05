Malatya'da çiftlikten kaçan onlarca yarış atı otoyolu birbirine kattı

Malatya'da çiftlikten kaçan onlarca yarış atı otoyolu birbirine kattı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. 2 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden olan taylardan 3'ü ise telef oldu.

Malatya'da çiftlikten kaçan onlarca yarış atı otoyolu birbirine kattı - Sayfa 1

Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı.

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Malatya'da çiftlikten kaçan onlarca yarış atı otoyolu birbirine kattı - Sayfa 2

Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı.

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Malatya'da çiftlikten kaçan onlarca yarış atı otoyolu birbirine kattı - Sayfa 3

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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Malatya'da çiftlikten kaçan onlarca yarış atı otoyolu birbirine kattı - Sayfa 4

Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolun da trafik kontrollü olarak sağlanabildi. 

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