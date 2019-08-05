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Balıkesir İl Müftüsü Topcan'dan karı kocalara kurban uyarısı!

Balıkesir İl Müftüsü Topcan'dan karı kocalara kurban uyarısı!

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, karı kocalara kurban ibadeti ile ilgili uyarıda bulunarak "Tombalayla veya gönül alma şeklinde 'bu sene ben keseyim, önümüzdeki sene siz kesersiniz' şeklindeki bir uygulama doğru değildir" diye konuştu.

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban ibadeti konusunda açıklamalarda bulundu. Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu söyleyen İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban ibadetinde hem kesen açısından hem de kesilen hayvan açısından bir takım özellikler bulunması gerektiğini belirtti.

"Kurban kesecek kimsenin zengin olması gerekiyor"

Kurban olacak hayvanlarda bulunması gereken özellikler hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban kesecek vatandaşların da bazı özellikler taşıması gerektiğini dile getirdi. Müftü Topcan kurban kesecek kimsenin zengin olması gerektiğini söyleyerek, bir sene kendi adına, bir sene de eşi adına kurban kesmenin caiz olmadığını ifade etti.

"Böyle tombalayla veya gönül alma şeklinde..."

Topcan, "Böyle tombalayla veya gönül alma şeklinde 'bu sene ben keseyim, önümüzdeki sene siz kesersiniz' şeklindeki bir uygulama doğru değildir" diye konuştu.

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