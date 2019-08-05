SON DAKİKA
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! 12 aylık ortalamada enflasyon yüzde 19.91 olurken ÜFE ise yüzde 21.66 olarak gerçekleşti. Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Ahmet Bulut tarih verdi

Galatasaray'da Radamel Falcao girişimleri devam ederken menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Transfer bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray, Kolobimyalı golcü Radamel Falcao için Monaco ile temaslarını sürdürüyor. Transfer için görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a geldi.

Havalimanında TRT Spor'a konuşan Ahmet Bulut, "Konuşmam şu an doğru değil. Aynı durum devam ediyor. Transfer için uğraşıyoruz. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu o yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. Zamana ihtiyacımız var. 3-5 gün içerisinde durum netleşebilir." ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşme teklifi yok
Fransız ekibi Monaco'nun Sampdoria’yla oynadığı hazırlık maçının ardından Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. Monaco’nun kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söyleyen Falcao, iyi teklifler aldığını ve bir an önce geleceğiyle ilgili durumun çözüme kavuşmasını istediğini söyledi.

''Bana iyi teklifler geliyor'' 
Kolombiyalı yıldız yaptığı açıklamada, “Kulüp bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala bana iyi teklifler geliyor” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı gece boyu çatışma
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı gece boyu çatışma
Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi
Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi
Burhan Kuzu'dan yeni parti kuracak isimlere hem çağrı hem uyarı! CHP'yi iktidara taşır
Burhan Kuzu'dan yeni parti kuracak isimlere hem çağrı hem uyarı! CHP'yi iktidara taşır
Hükümet Kadın filmi gerçek oldu Kadın aday Suvarlı beldesinde başkanlığı eşinden devraldı
Hükümet Kadın filmi gerçek oldu Kadın aday Suvarlı beldesinde başkanlığı eşinden devraldı
İyi Parti kongresinde tartışma: Gizli anahtar liste mi vardı?
İyi Parti kongresinde tartışma: Gizli anahtar liste mi vardı?
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Medel'den ilginç transfer cevabı!
ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor
Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor
İsrail'de Demir Kubbe'de çalışan 30 asker kansere yakalandı
İsrail'de Demir Kubbe'de çalışan 30 asker kansere yakalandı
Süs bitkilerinin ülke ekonomisine katkısı 120 milyon lira
Süs bitkilerinin ülke ekonomisine katkısı 120 milyon lira
Antalya'ya 193 ülkeden 8 milyon turist geldi
Antalya'ya 193 ülkeden 8 milyon turist geldi
meb.gov.tr LGS sonuçlar sorgulama 1. nakil okulum neresi?
meb.gov.tr LGS sonuçlar sorgulama 1. nakil okulum neresi?
Burçların tarihi değişti İkizler burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti İkizler burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Yorumlar