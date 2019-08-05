Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Ahmet Bulut tarih verdi

Galatasaray'da Radamel Falcao girişimleri devam ederken menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Transfer bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray, Kolobimyalı golcü Radamel Falcao için Monaco ile temaslarını sürdürüyor. Transfer için görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a geldi.

Havalimanında TRT Spor'a konuşan Ahmet Bulut, "Konuşmam şu an doğru değil. Aynı durum devam ediyor. Transfer için uğraşıyoruz. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu o yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. Zamana ihtiyacımız var. 3-5 gün içerisinde durum netleşebilir." ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşme teklifi yok

Fransız ekibi Monaco'nun Sampdoria’yla oynadığı hazırlık maçının ardından Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. Monaco’nun kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söyleyen Falcao, iyi teklifler aldığını ve bir an önce geleceğiyle ilgili durumun çözüme kavuşmasını istediğini söyledi.

''Bana iyi teklifler geliyor''

Kolombiyalı yıldız yaptığı açıklamada, “Kulüp bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala bana iyi teklifler geliyor” ifadelerini kullandı.