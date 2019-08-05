Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, İtalyanlar 3 milyon euro'ya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek,

Uzun süredir Roma’da forma giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek Aleksandar Kolarov’u almak için mücadele eden Fenerbahçe, taraftarının duymak istediği müjdeyi vermek için saatleri sayıyor.

İtalyan ekibi ile en sonunda anlaşmaya varıldı. 33 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Kolarov ile de 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma da daha önceden yapılmıştı.





Sağlık kontrolünden geçecek

Anlaşmaya varılan futbolcunun İstanbul’a geleceği ve Başkan Ali Koç’la bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı. Transfer açıklanmadan önce de sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Bir aksilik yaşanmazsa Sarı-Lacivertliler Kolarov için video paylaşacak. Bu transfer döneminde Kolarov isminin ortaya çıkmasıyla özellikle taraftarların beklentisi arttı. Transferin yavaşlaması ve görüşmelerin durma noktasına gelmesi sebebiyle yönetim ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Inter'i istemedi

Kolarov için İtalya’dan Inter de çok ısrarcıydı. Ancak kulübü Roma, lig yarışındaki rakibine ilk etapta oyuncusunu vermeye yanaşmadı, ancak kesenin ağzı açıldı. Sonrasında Kolarov’un, Inter’den gelen önemli teklifi de geri çevirdiği aktarıldı.