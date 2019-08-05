SON DAKİKA
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2019 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı. Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak

ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, İtalyanlar 3 milyon euro'ya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek,

Uzun süredir Roma’da forma giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek Aleksandar Kolarov’u almak için mücadele eden Fenerbahçe, taraftarının duymak istediği müjdeyi vermek için saatleri sayıyor.

İtalyan ekibi ile en sonunda anlaşmaya varıldı. 33 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Kolarov ile de 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma da daha önceden yapılmıştı.



Sağlık kontrolünden geçecek
Anlaşmaya varılan futbolcunun İstanbul’a geleceği ve Başkan Ali Koç’la bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı. Transfer açıklanmadan önce de sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Bir aksilik yaşanmazsa Sarı-Lacivertliler Kolarov için video paylaşacak. Bu transfer döneminde Kolarov isminin ortaya çıkmasıyla özellikle taraftarların beklentisi arttı. Transferin yavaşlaması ve görüşmelerin durma noktasına gelmesi sebebiyle yönetim ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Inter'i istemedi
Kolarov için İtalya’dan Inter de çok ısrarcıydı. Ancak kulübü Roma, lig yarışındaki rakibine ilk etapta oyuncusunu vermeye yanaşmadı, ancak kesenin ağzı açıldı. Sonrasında Kolarov’un, Inter’den gelen önemli teklifi de geri çevirdiği aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı
Foto Galeri Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı! Yakında güzel gelişmeler olacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı! Yakında güzel gelişmeler olacak
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Medipol Üniversitesi'ne 555 bin metrekare arazi verildiği iddiası yalan çıktı
Medipol Üniversitesi'ne 555 bin metrekare arazi verildiği iddiası yalan çıktı
Selvi'den bomba yeni parti kulisi! Siyaset arenası çok hareketlenecek
Selvi'den bomba yeni parti kulisi! Siyaset arenası çok hareketlenecek
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı gece boyu çatışma
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı gece boyu çatışma
Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi
Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Kollardaki sarkmalar nasıl geçer lazer liposuction işleminin zararları var mıdır?
Kollardaki sarkmalar nasıl geçer lazer liposuction işleminin zararları var mıdır?
Yeni burç sıralaması 2019 Başak burcu hangi ay oldu?
Yeni burç sıralaması 2019 Başak burcu hangi ay oldu?
Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti
Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti
Burçların tarihi değişti Aslan burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti Aslan burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı
Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı
Yorumlar