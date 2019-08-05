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Nusaybin'den üzen haber! PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'den üzen haber! PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etti: 3 asker yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. 

Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bir askerin helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildiği kaydedildi. 

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı. 

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