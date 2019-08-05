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Medipol Başakşehir'in konuğu Olympiakos

Anadolu Ajansı
Medipol Başakşehir'in konuğu Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu 6 Ağustos Salı günü başlayacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, çarşamba günü Olympiakos'u ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba:

20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

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