Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu

Belediye başkanlarının yakınlarının belediyelerde işe yerleştirilmesi tartışması sürerken Sabah gazetesi, Kılıçdaroğlu ve eşinin yakınlarının belediyelerde çalıştığını gösteren isim listesini yayımladı.

Belediye başkanlarının yakınlarını belediye kadrolarına doldurması gündemdeki yerini koruyor. Hem AK Parti hem de CHP'li belediyelerde tepki çeken atamalar eleştiri konusu oldu.

Sabah gazetesinin bugünkü haberi tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor. 1. sayfadan verilen "Sülale boyu torpil" başlıklı Kenan Kıran imzalı haberde, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakın akrabalarının, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde görev yaptığı belirtiliyor. Yankı uyandıran habere CHP yönetiminden gelecek yanıt merak konusu oldu. İşte o liste:

BANU KOCADAĞ: Selvi Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Hayriye Kocadağ'ın kızı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Özel Kalem Müdürü.

YUSUF BALKAN KOCADAĞ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun baldızının oğlu, Ataşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Yol Bakım Şefi.

ALİ KEMAL ÖZDEMİR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının oğlu, Kartal Belediyesi Huzurevi Müdürü.

EZGİ ÖZDEMİR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının çocuğu Ataşehir Belediyesi'nde çalışıyor.

ESER ÖZDEMİR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının kızı Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyor.

DİLARA ÖZDAĞ BABUR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni, Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyor.

MÜSLÜM TEKİN: Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni, Çankaya Belediyesi Meclis üyesi.

FATİH KILIÇDAROĞLU: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin oğlu Fatih Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'nde çalışıyor.

ATİLLA KILIÇDAROĞLU: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin oğlu, Bornova Belediyesi'nde çalışıyor.

ERHAN KILIÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Buca Belediye Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasını istemiş, 7 Ocak 2017 tarihinde avukat Erhan Kılıç, Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu'nun babalarına vasi olarak atanması için başvuruda bulunmuştu.

DUYGU ADIGÜZEL: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in eşi, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak çalışıyor.

DENİZ KUTLU: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeğeni, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı.

EDİZ KUTLU: Deniz Kutlu'nun kardeşi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor.

ÖZGE YILDIZ: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı, Torbalı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde personel.

HASAN TOPRAK: CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın kardeşi, Çorlu Belediyesi 1. Başkan Vekili.

ÇAĞDAŞ KERİMOĞLU: Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yeğeni, Ardahan Damal Belediyesi çalışanı.

MEHTAP ZEYNEP ZEYTİN: CHP K.Maraş Milletvekili Ali Öztunç'un baldızı, Bakırköy Belediye Başkan yardımcılığı yaptı.