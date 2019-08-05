HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor

Fenerbahçe'den Suudi kulübü Al Nasr'a transfer olan Giuliano'yu Başakşehir'in transfer etmek istediği öğrenildi.

Başakşehir, Suudi kulübü Al Nasr'da forma giyen eski Fenerbahçeli Giuliano'yu transfer etmek istiyor. Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşen Başakşehir, Al Nasr'a kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar sürüyor.
Abdullah Avcı'dan sonra Başakşehir'in başına gelen Okan Buruk Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Başakşehir yönetimi Al Nasr ile kiralamak için görüşmeler başladı.

Giuliano, daha önce Süper Lig'de forma giymesinden dolayı transfere sıcak bakıyor. Sambacı, Fenerbahçe'den Al Nassr'a 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı
Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı
FETÖ'cü Emre Uslu Gazeteci İsmail Saymaz'ı küplere bindirdi! Yürü git lan çakal
FETÖ'cü Emre Uslu Gazeteci İsmail Saymaz'ı küplere bindirdi! Yürü git lan çakal
Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un yeni skandalı patlak verdi
Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un yeni skandalı patlak verdi
Fatih Terim'in üstünü çizdiği Diagne İstanbul’daki evini sattı gidiyor
Fatih Terim'in üstünü çizdiği Diagne İstanbul’daki evini sattı gidiyor
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
ÖNCEKİ HABERLER
Çavuşoğlu'ndan Büyükelçiler Konferansında dış politikaya dair dikkat çeken açıklamalar
Çavuşoğlu'ndan Büyükelçiler Konferansında dış politikaya dair dikkat çeken açıklamalar
Bekçi sınav sonucu 2019 EGM sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçi sınav sonucu 2019 EGM sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Medipol Başakşehir'in konuğu Olympiakos
Medipol Başakşehir'in konuğu Olympiakos
Nusaybin'den üzen haber! PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etti: 3 asker yaralı
Nusaybin'den üzen haber! PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etti: 3 asker yaralı
Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Ahmet Bulut tarih verdi
Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Ahmet Bulut tarih verdi
Burçların tarihi değişti İkizler burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti İkizler burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Yorumlar