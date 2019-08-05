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Yukatel Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor

Demirören Haber Ajansı
Yukatel Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor

Ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Empoli forması giyen stoper Frederic Veseli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Süper Lig'de transferin en hareketli kulüplerinden olan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, aradığı defansı İtalya'da buldu. Yeşil-siyahlılar geçen sezon Serie A'da Empoli forması giyen Frederic Veseli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arnavut oyuncuyla her konuda anlaştı. Empoli'yle de masaya oturan kurmayların Veseli'yi kiralayacağı ifade edildi. Bu hafta içinde Denizli'ye gelmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak.

Kariyerine İsviçre'de başlayan Veseli, Lugano, İpswich Town, Bury, Port Vale ve Empoli'de görev yaptı. Geçen sezon Empoli'de 31 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu toplam 2 bin 539 dakika sahada kaldı. Denizlispor'un Veseli'nin yanı sıra Rusya'nın Krasnodar ekibinde görev yapan  22 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan'la da temasta olduğu ileri sürüldü.

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