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Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması

Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması

Beşiktaş'ın transfer komitesi başkanı Umut Güner, Martin Skrtel'in siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Skrtel'in geleceği merak ediliyordu. Slovak yıldızın Beşiktaş ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner konu ile ilgili açıklama yaptı.

''Martin Skrtel ile anlaştığımız iddiaları doğru değil''
Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner transfer iddiaları ile ilgili, ''Martin Skrtel ile anlaştığımız iddiaları doğru değil'' ifadelerini kullandı.

Belirsizlik devam ediyor
Fenerbahçe ile başarılı 2 sezonu geride bırakan Slovak yıldızın sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euroluk teklifi reddettiği bildirildi. Martin Skrtel'in yurt dışından takımlarla da görüştüğü ancak transferin belirsizliğini koruduğu belirtildi.

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