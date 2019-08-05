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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin

Dünyada çok az rastlanan bir hastalığa sahip olan 5 yaşındaki Zeynep Sargın'ın ve gerekli ilaçları alamazsa yaşama şansı olmadığı biliniyordu. Zeynep'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haberi verdi.

Halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı Zeynep Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il teşkilatlarıyla bir araya geldiği yemek sırasında görüştü. Bursa milletvekillerinin aracı olması sonrası babası Selçuk Sargın ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Zeynep'le yakından ilgilenirken babasından hastalığının son durumuyla ilgili bilgi de aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep'in yaşaması için sürekli alması gereken pahalı ilaçların temin edilmesi için yanındaki yetkililere talimat vererek, "Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. İlaçlarını hemen temin edin" dedi. 

Türkiye'de sadece 7 kişide 

NCL hastalığı, Türkiye'de 70 kişide görülürken, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunuyor. 

Sargın ailesi, Sağlık Bakanlığı onayından geçen ancak SGK ödemesi kapsamına henüz alınmayan 'Brineura Cerliponase Alfa' adlı ilacın maliyetini kendi imkanları ile karşılayamadığı için valilik onayıyla "Zeynep yaşamak için desteğinizi bekliyor" şeklinde bir yardım kampanyası başlatmıştı.

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