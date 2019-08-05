HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda

Demirören Haber Ajansı
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...
Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda

Göztepe, geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta olan Umut Nayır'ı transfer etmek istiyor.

Transferde son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan stoper Bubacarr Sanneh'i kiralayan Süper Lig ekibi Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu eski oyuncusu Leo Schwechlen'le de her konuda anlaşırken, gözler golcü transferine çevrildi.

Leo'ya bu hafta imza attıracak Göztepe, Medipol Başakşehir'den Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Beşiktaş'tan eski golcüsü Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın golcü istemesi üzerine harekete geçen Başkan Mehmet Sepil'in Mevlüt ya da Umut'tan birini kadroya dahil edeceği bildirildi.

Göztepe'de 2016-2017 sezonunda görev yapan ve attığı gollerle takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Umut'un İzmir'e gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi. Geçen sezon Bursaspor'a kiralanan deneyimli forvetin Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki forveti bir sezon daha kiralayacağı vurgulandı.

Ankaragücü'nde futbola başlayıp Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'da görev yapan Umut, yine kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de Play-Off dahil 29 müsabakaya çıkıp 13 kez fileleri havalandırdı. Umut geçen sezon Bursaspor'da 26 maçta 4 gol attı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Balıkesir İl Müftüsü Topcan'dan karı kocalara kurban uyarısı!
Balıkesir İl Müftüsü Topcan'dan karı kocalara kurban uyarısı!
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı
Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması
Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Bekçi sınav sonucu 2019 EGM sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçi sınav sonucu 2019 EGM sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
LGS nakil sonuçları 2019 nereden bakılır MEB 1. nakil sonucu öğrenme
LGS nakil sonuçları 2019 nereden bakılır MEB 1. nakil sonucu öğrenme
Yorumlar