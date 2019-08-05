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AÖF 3 ders sonuçları açıklanıyor Anadolu Üniversitesi sonuç bilgisi

AÖF 3 ders sonuçları açıklanıyor Anadolu Üniversitesi sonuç bilgisi

Dönem içindeki sınavlardan geçer not alamayan öğrencilerin girdiği AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz'da belirlenen sınav merkezlerinde yapıldı. Peki AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖF 3 ders sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. Dönem içinde başarılı olamayan öğrencilerin mezun olmak için girdikleri AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz'da belirlenen sınav merkezlerinde yapıldı. Şimdi gözler AÖF 3 ders sınavı sonuçlarında. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. 

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

İşte AÖF'ten yapılan son açıklama...

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

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