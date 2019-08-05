Huawei işletim sistemi nedir? HongMeng OS bu hafta yayınlanıyor

ABD-ÇİN krizinin arasında kalarak Google ile Android lisans sorunu yaşayan Huawei, kendi işletim sistemi HongMeng OS'u bu hafta kullanıcılarına sunmayı amaçlıyor.

Çin'in yükselen devi Huawei, dış şirketlere bağlı olmadan kendi yoluna ilerlemeyi kafasına koymuştu. Bu bakımdan 9 Ağustos'ta Çin'de yapılacak etkinlikte işletim sistemini tüm dünyaya duyuracak.

Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında tanıtımı yapılacak olan Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için kullanılabilir olacak.

Ancak Huawei, uzun vadede telefon, tablet ve bilgisayarlarda da işletim sisteminin kullanılmasını planlıyor.

Birçok platformda kullanılması amaçlanıyor

Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen Çin merkezli şirket, HongMeng OS'un birçok platformla uyumlu şekilde çalışması için geliştirmeleri sürdürüyor.

Huawei Mate 30 yeni işletim sistemiyle mi gelecek?

Huawei tarafından doğrulanmasa da Ekim ayında tanıtımı yapılacak olan Mate 30 serisi telefonların Android yerine HongMeng OS işletim sistemiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.