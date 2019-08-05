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Salda Gölü'ne Millet Bahçesi! Mahkemeden ara karar çıktı

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi! Mahkemeden ara karar çıktı

Isparta İdare Mahkemesi verdiği ara kararla, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebine ilişkin açılan davada 5 gün içinde proje ve ihaleyle ilgili tüm belgeleri istedi.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, Yeşilova sakini 5 kişi tarafından yaklaşık bir hafta önce yargıya taşındı. 31 Temmuz’da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen davayla ilgili Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi.

Tüm belgeleri istedi

Mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’den ihale onay belgesi, ihale onay belgesi düzenlendikten sonra yapılan işlemler, ihale kararının hangi idari makam/merci tarafından alındığı ve onaylandığına dair tüm belgeleri istedi. Ayrıca ihale kararını onaylayan şube veya birim tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili durumun ayrıntılı izah edilmesi de talep edildi. Mahkeme söz konusu tüm belgelerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20’nci ve 20/A-f maddesi uyarınca davanın ivedi yargılama usulüne tabi olması sebebiyle ara karar süresinin 5 gün olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Süreyi 5 güne indirdi

Davayı açan Yeşilova sakinlerinin avukatı Münip Ermiş, bu tür davalarda idareye verilen cevap süresi normalde 30 günken mahkemenin yetkisi çerçevesinde acil bir durum olması nedeniyle bu davada süreyi 5 güne indirdiğini söyledi. Ermiş, “Çünkü bu süre kısaltması daha çok yürütmenin durdurulması taleplerinde söz konusu oluyor. 5 gün içerisinde Bakanlık ve TOKİ’nin yanıtları vermek ve tüm ihale dosyalarını, projeleri mahkemeye göndermesi gerekiyor. 5 gün sonra mahkeme tekrar toplanarak yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karar verecek” ifadelerini kullandı.

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