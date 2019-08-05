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Ekonomist Emre Alkin'den enflasyon yorumu: Sürpriz yok

Ekonomist Emre Alkin'den enflasyon yorumu: Sürpriz yok

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, temmuz ayındaki yüzde 1.36’lık TÜFE artışının sürpriz olmadığını belirtti. Elektrik zamlarının Temmuz ayı enflasyonu üzerinde çok etkili olduğunu ama yine de enflasyonun düşüş trendine girme ihtimalinin hala çok güçlü olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 1.36 artarken, yıllık bazda TÜFE endeksi yüzde 16.65 oldu. Temmuz ayı rakamlarını yorumlayan Ekonomist ve Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, “Enflasyonda sürpriz yok” diyerek, “Daha önce defalarca, baz etkisinin olumsuz kısmının geçmesi için Eylül ayını bekleyeceğimizi söylemiştim. Dolayısıyla Temmuz ayına ait enflasyon beni şaşırtmadı. Hatta bazılarına göre beklenenden daha düşük çıktı” şeklinde açıklamada bulundu.

“Enflasyon ciddi konu, retorik yapmayın”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) TÜFE rakamlarını açıklamasından önce Temmuz ayı enflasyon rakamının Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi için destek olacağını söyleyenler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıkçası bunları neye dayanarak söylediklerini bilmiyorum. Sosyal bilimlerde retorik yapmak bazen eğlenceli olabiliyor ama enflasyon ciddi bir konu ve toplumun her kesimini ilgilendiriyor” diye konuştu.

“Düşüş trendi ihtimali hala canlı”

Enflasyon verilerinin açıklanmasından birkaç saat önce bir TV programında “Enflasyondan sürpriz veya şok beklemeyin” diye bir açıklama yaptığını belirten Emre Alkin şöyle devam etti:

“Neticede beklentilerimiz doğrultusunda gelen enflasyon Merkez Bankası’nın son açıkladığı patikadan çıktığımızı göstermiyor. Aksine düşüş trendine girebilme ihtimalimiz hala canlı şekilde duruyor.”

“MB faizinde 2019’u yüzde 17 ile kapatırız”

Merkez Bankası’nın faizler konusundaki asıl önemli kararını 24 Ekim 2019 tarihinde vereceğini kaydeden Alkin, “Para Piyasası Kurulu’nun 12 Eylül tarihinde yapacağı toplantı radikal bir karara sahne olmayacak. Ama baz etkisinin sona ermesiyle beraber Ekim ayında enflasyonla alakalı daha olumlu haberler alacağımız için faiz indiriminde en hızlı adımın Ekim ayında atılacağını tahmin ediyorum. Temmuz ayındaki faiz indiriminden sonra ifade ettiğim görüşü hala koruyorum. Ve 2019 yılını yüzde 17 politika faiziyle kapatma ihtimali hala devam ediyor” dedi.

Elektrik zamlarının etkisi

Elektrik zamlarının Temmuz ayı enflasyonu üzerinde çok etkili olduğunun görüldüğünü anlatan Emre Alkin, “Demek ki bu zamlar olmasaydı daha olumlu bir enflasyon rakamıyla karşılaşabilirdik. Bu aybaşında gelen yüzde 15’lik doğalgaz zammının da Ağustos ayı rakamlarını yukarı yönlü etkileyeceğini söylemek için falcı olmaya gerek yok” dedi. 

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