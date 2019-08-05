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Sosyal medya devi Facebook insan zihnini okuyup metne dönüştürecek!

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Sosyal medya devi Facebook insan zihnini okuyup metne dönüştürecek!

Sosyal medya platformu Facebook, insan beynini okuyabilen ve bunu metne dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdi

Instagram ile WhatsApp uygulamalarının sahibi olan Facebook, Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Son olarak şirketin insan beynini okuyabilen ve bunu metne dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdiği belirtildi.

İnsanların aklından geçenleri yazıya dönüştürebildiği iddia edilen yapay zeka teknolojisi bilim ve teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Elektrotlar yerleştirilecek
Facebook Reality Labs tarafından finanse edilen yeni teknoloji, kullanıcının kafatasına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kişinin düşüncelerinin okunup metne dökülmesi yöntemiyle çalışıyor.

facebook

Yapılan çalışmaların sonuçlarını dünyayla paylaşan Facebook, yapay zeka teknolojisiyle insan beyninden geçen kelime veya cümlelerin başarıyla okunabildiğini ve metne dönüştürebildiğini kaydetti.

Kimler faydalanabilir?
Bu teknoloji sayesinde yakın gelecekte konuşma güçlüğü çeken ve felçli hastaların düşüncelerinin yazıya dönüştürebilmesi amaçlanıyor.

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