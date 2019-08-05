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Ersun Yanal acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır

Ersun Yanal acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takıma yapacakları 3 transfer sonrası rahat şampiyon olacaklarına inanıyor.

Son olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç’ü kadrosuna katan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, savunma ve orta sahaya da acil olarak takviye bekliyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal, stopere Zanka, stoper-sol kanada Kolarov ve orta sahaya Luiz Gustavo’nun acil olarak transfer edilmesini istiyor. Bu isimlerin kadroya katılmasıyla Yanal’a göre takım seviye atlayacak ve şampiyonluğa çok daha rahat bir şekilde ulaşacak.



Zanka ayrılık için bastırıyor
Huddersfield forması giyen Zanka ile sarı-lacivertliler her konuda anlaştı. Danimarkalı stoper için olumlu rapor veren Yanal’ın bu isteğinin gerçekleşmesi için iki kulübün maddi konularda anlaşması bekleniyor. Kulübüne ayrılmak için baskı yapan 29 yaşındaki Zanka’nın kısa süre içinde kadroya katılması bekleniyor.



Sol bek ve stoperde görev yapar
Fenerbahçe’de Kolarov görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hasan Ali’nin uzun sürecek sakatlığı sonrası Kolarov transferinin önemi bir kat daha arttı. Futbolcunun sol bek ve stoperde oynaması sebebiyle bir an önce takıma katılması gerektiği ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertliler daha önce bonservis vermek istemedikleri futbolcu için İtalyan ekibine teklif sundu.



İlle de Luiz Gustavo
Luiz Gustavo konusu Marsilya’nın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle daha önce kapanmıştı. Fransızlar, Gustavo için 10 milyon euro talep etmişti. Fenerbahçe bu gelişme üzerine alternatif isimlere yönelse de orta saha için Gustavo kadar etkili bir isim bulunamadı. 6 numara pozisyonunda Ersun Yanal’ın en çok istediği isim olan Brezilyalı futbolcu için girişimler tekrar başladı.

‘Belirleyici olacak’
Ersun Yanal’a göre yönetim transferde gecikti. Ancak tecrübeli hoca yine de bu isimlerin alınması durumunda kısa sürede takımı istediği seviyeye getireceğini düşünüyor. Bu nedenle bu üç ismin gelmesi teknik heyete göre şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Yönetim daha önce yapılan görüşmede lig başlamadan transferin biteceği sözünü vermişti.

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