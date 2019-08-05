Fenerbahçe'ye Eric Maxim Choupo-Moting uyarısı: Futbolcu değil sakın almayın
Fransız gazeteci Gregory Schneider, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan PSG'nin Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting için olumsuz ifadeler kullandı.
PSG’nin golcü futbolcusu Eric Maxim Choupo-Moting, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız gazeteci Gregory Schneider ise La Liberation gazetesi için kaleme aldığı yazıda Kamerunlu santrfor için şu ifadeleri kullandı; “Şahsen kendisinin yakın bir gelecekte gerçek bir futbolcuya dönüşebileceğinden şüpheliyim. Zira kendisi PSG için bir futbolcu değil, taraftarların kendisiyle alay ettiği bir kişi. Yeniden futbolcu olmasını çok zor görüyorum. Onu Adil Rami’yle kıyaslamak ise çok yanlış. İkisinin birbiriyle hiç alakası yok. Zira Rami kariyerinde 20 kez dirilmiş bir şampiyon.”
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