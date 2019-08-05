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Silah çektiler! Ekmek yapmaya devam ettiler

İhlas Haber Ajansı
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Sultangazi’de yüzleri maskeli silahlı iki kişi, bir ekmek fırınına soygun girişiminde bulundu. Soyguncular kasadaki bozuk paraları alıp kaçarken, fırında çalışanların o anlarda ekmek yapmaya devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi Millet Caddesi üzerinde bir fırında geçtiğimiz Pazar günü gece saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli silahlı iki soyguncu fırına gelerek çalışanlara silah çekti.

Soygunculardan biri de o esnada kasada bulunan bozuk 60-70 lira parayı aldı. Yüzleri maskeli ve silahlı soyguncuların para ve telefon istediği fırın çalışanlarının soygunculara aldırış etmeden ekmek yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

“Arkadaşlar içeride çalışırken silah tutmuşlar” 
Soyunun yaşandığı gece evinde olduğunu söyleyen iş yeri sahibi İrfan Engin, “Sabah geldiğimde çalışan arkadaşlar söyledi 2 kişi girmiş. Silah doğrultmuşlar. Para istemişler, telefon istemişler. Arkadaşlar telefon, para yok demişler. Kasaya yönelmişler. Kasadan 60-70 lira civarı bir para alıp gitmişler. Maskeliler. Arkadaşlar içeride çalışırken silah tutmuşlar. Biri silah tutuyor biri de kasaya yöneliyor. Kasadan bozuk paraları almış gitmişler” dedi. 

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