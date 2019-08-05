HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

ABD'de üretildi! Bilim ve sağlığa ışık tutacak malzeme 3D yazıcı ile ortaya çıktı

ABD'de üretildi! Bilim ve sağlığa ışık tutacak malzeme 3D yazıcı ile ortaya çıktı

ABD'de bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, 3 boyutlu yazıcı kullanarak çeşitli kalp dokuları üretti.

Bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak küçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı parçacıklarını geliştirmeyi başardı.

Üniversitede söz konusu çalışmalara katılan Adam Feinberg, yazıcıların kullanılmasıyla kalp dokularının üretilebildiğini söyledi.

Doku iskeletleri de oluşturulabilir
Feinberg, kalp dokularının özelliklerini bünyesinde barındıran doku ve doku iskeletlerinin bu şekilde oluşturulabileceğini kaydetti.

Ancak zarar görebilir
Henüz yolun başında olduklarını dile getiren Feinberg, 3 boyutlu yazıcı ile dokuların oluşturulmasının hayli güç olduğunu ve yazdırılma işlemi sırasında cihazların desteklenmesi gerektiğini, aksi halde doku iskeletlerinin zarar görmesinin oldukça yüksek bir ihtimal olduğuna dikkati çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Balıkesir İl Müftüsü Topcan'dan karı kocalara kurban uyarısı!
Balıkesir İl Müftüsü Topcan'dan karı kocalara kurban uyarısı!
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı
Ankara'da önemli gelişme! ABD ile Güvenli Bölge görüşmeleri başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Huawei işletim sistemi nedir? HongMeng OS bu hafta yayınlanıyor
Huawei işletim sistemi nedir? HongMeng OS bu hafta yayınlanıyor
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi! Mahkemeden ara karar çıktı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi! Mahkemeden ara karar çıktı
Emre Belözoğlu: Gerçek olan şampiyonluk
Emre Belözoğlu: Gerçek olan şampiyonluk
Sosyal medya devi Facebook insan zihnini okuyup metne dönüştürecek!
Sosyal medya devi Facebook insan zihnini okuyup metne dönüştürecek!
Ekonomist Emre Alkin'den enflasyon yorumu: Sürpriz yok
Ekonomist Emre Alkin'den enflasyon yorumu: Sürpriz yok
Bayram tatili kaç gün 2019 9 gün oldu mu?
Bayram tatili kaç gün 2019 9 gün oldu mu?
Yorumlar