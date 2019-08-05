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Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'nın gidişine olay yorum: İçime kan damladı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'nın gidişine olay yorum: İçime kan damladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille kulübüyle el sıkışan ve bugün Fransa'ya transfer görüşmesi yapmaya giden Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili ''İçime kan damladı, Biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık. Herhalde kısa sürede toparlarım.'' dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili sitemkar konuştu.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Bazı kulüpler için hedef önemli değil. Alıyorlar, yetiştiriyorlar ve satıyorlar. Bu işin ticaretini yapıyorlar. Bizim futbola bakış açımız bu değil.

'İçime kan damladı'
Biz bu hikayedeki rolleri bitene kadar başka bir oyuncumuzu gönderme niyetinde değiliz. Kırgınlık şu; net söylüyorum içime kan damladı, Biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık. Herhalde kısa sürede toparlarım.

'Oyuncumuzun bu konuda ısrarı bu transferi bu noktaya getirdi'
Bu bizim yeniden başlayan hikayenin baş rol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyacımız olan geçen sene bile göndermediğimiz bir yerde bu hikaye yarıda kaldı. Bu felsefe içinde bu gelire de ihtiyacımız yoktu. Oyuncumuzun bu konuda ısrarı bu transferi bu noktaya getirdi.''

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