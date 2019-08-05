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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Trabzon’dan ayrıldı. Yusuf Yazıcı, taraftarın son isteğini yerine getirmeyi ihmal etmedi.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı - Sayfa 1

Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yusuf Yazıcı’yı Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yazıcı’yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi. 

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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı - Sayfa 2

Taraftarlara teşekkür etti: Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yusuf Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Sizler benim kalbimdesiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" diye konuştu. 

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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı - Sayfa 3

Taraftarların isteğinide kırmadı: Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya hareket etmeden önce bordo-mavili taraftarların isteğinide kırmadı. Havaalanı gidiş terminalinde bordo-mavili taraftarlara üçlü çektiren genç oyuncu onlarla birlikte sevince ortak oldu. 

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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı - Sayfa 4

Transfer görüşmesi yapacak: Gece saat 02:25’de Trabzon’dan İstanbul’a hareket eden oyuncu buradan da Fransa’ya hareket ederek Lille kulübüyle transfer görüşmesi yapacak. 

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