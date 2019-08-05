Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a veda etti taraftarın son isteğini kırmadı

Taraftarlara teşekkür etti: Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yusuf Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Sizler benim kalbimdesiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" diye konuştu.