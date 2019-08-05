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Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Trabzon’dan ayrıldı. Genç oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar Fransa’ya coşkuyla uğurladı.

Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yusuf Yazıcı’yı Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yazıcı’yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi. 

Taraftarlara teşekkür etti 

Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yusuf Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Sizler benim kalbimdesiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" diye konuştu. 

Üçlü çektirdi 

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya hareket etmeden önce bordo-mavili taraftarların isteğinide kırmadı. Havaalanı gidiş terminalinde bordo-mavili taraftarlara üçlü çektiren genç oyuncu onlarla birlikte sevince ortak oldu. Gece saat 02:25’de Trabzon’dan İstanbul’a hareket eden oyuncu buradan da Fransa’ya hareket ederek Lille kulübüyle transfer görüşmesi yapacak. 

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