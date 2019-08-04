Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu

Sosyal medyada gündem olan Kaz Dağları projesine tepki gösteren ünlü popçu, üstsüz paylaşımıyla farkındalık yarattı. Kaya "Kaz Dağları altından daha değerlidir" dediği video ile tepki verdi.

Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında ise "Kazdağları, doğa, yaşam, can, hayat, gökyüzü sevgi altından daha değerlidir!’ şeklinde paylaşım yapmıştı.

Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında kaz dağlarının üstü altından daha değerlidir ifadesiyle kendisini kaz dağlarına benzetmesi ve üstsüz yer alan bölgesinin altından daha değerli olduğunu imgelemesi de dikkatlerden kaçmadı.