4 Ağustos Türkiye Gündemi

Ak Parti'de 2023 kadrosu için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre sürecini erken başlatma kararının AK Parti’deki ‘değişim taleplerine’ verilen bir mesaj olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Tartışma aleveleniyor!

Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Bir kişiye beş kişi saldıran

haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam" sözlerine "Bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu kendisi olacaktır" diye yanıt verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!

Şahin, "Birçok ülkede internet yayın içeriklerinin denetlenmesi ve içerik üreticilerinin lisanslanmasına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ülkemiz, internet yayıncılık alanına ilişkin hayata geçirdiği demokratik düzenlemesiyle pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı." ifadesini kullandı.

Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım

Renkli karakteri tüm kamuoyu tarafından bilinen son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da rafting yaptı. Yıldırım'ın o anları renkli görüntülere sahne oldu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn generalini resmi metresi yaptı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn geçen pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi 'metresi' olarak ilan etti.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ayrılığı duyurdu!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, veda mesajı yayınladı. 22 yaşındaki futbolcu yayınladığı mesaj ile bordo mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurdu.