Aracın süratli bir şekilde takla atması güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Bostancı istikametine seyir halinde olan Cem Yıldız’ın kullandığı 34 FR 0428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve takla atmaya başladı. Otomobil bu sırada aynı istikamette ilerleyen İbrahim Karaz’ın kullandığı 34 M 0523 plakalı minibüse de çarparken, otomobilin parçaları karşı şeride bulunan Zülfikar Bayçöl’ün kullandığı 34 M 0541 plakalı minibüse de hasar verdi. Kazada otomobilin sürücüsü Cem Yıldız, ağır yaralı olarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüsü ise otomobilin süratli olduğunu gözler önüne serdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kaza yapan otomobilin süratli bir şekilde bir işyerinin önünden taklalar atarak geçtiği görüldü.