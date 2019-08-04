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Güldür Güldür Show'da yıldızı parladı Rüştü Onur Atilla'nın yeni işi belli oldu

Show TV ile aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı final yapma kararı alan Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla'nın aynı kanalda yeni bir program yapacağı öğrenildi.

33 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rüştü Onur Atilla'nın Güldür Güldür'den sonraki adresi belli oldu. Yine Show TV'de kalmaya kalan Onur Atilla, ilginç bir yarışmanın sunucusu olarak karşımıza çıkacak.

Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan Gel Hemşerim yarışmasının ikinci tanıtımı da yayınlandı. Ünlü komedyenin eğlenceli sunumuyla “Gel Hemşerim” çok yakında Show TV’de başlayacak. 

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