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Yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış

BALIKESİR'de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve 18 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede otobüsten kurtulmayı başaran annenin ise gözyaşları yürekleri dağladı.

BALIKESİR-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangında, dışarı çıkmayı başaramayınca teyzesi Özlem Yılmaz’a sarılarak alevlerin arasında can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve teyzesi son yolculuğuna uğurlandı. Bursa’nın Kestel ilçesinde kılınan cenaze namazında otobüsten yaralı kurtulmayı başaran anne Saniye Yılmaz’ın oğlu ve kardeşine son bakışları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Saniye Yılmaz kız kardeşi Özlem ve oğlu Huzeyfe Yavuz ile birlikte bir arkadaşının düğününe gitti. Düğünden dönerken bindikleri otobüste yangın çıkınca anne Saniye Yılmaz bir vatandaşın yardımıyla camı kırıp dışarı çıkarken hemen arkasında oturan oğlu ve kız kardeşini de çıkarmak istedi. Otobüste çıkan izdiham yüzünden çıkamayan minik Huzeyfe otobüsün koridorunda gördüğü teyzesi Özlem Yılmaz’a doğru giderek ona sarıldı. Çıkan dumanlardan etkilenen teyze yeğen daha sonra alevlerin büyümesiyle feci şekilde can verdi.

Teyze yeğen Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketleri Kestel’de toprağa verildi. Teyze ve yeğenin cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede 18 yaşındaki genç kızın tabutuna gelinlik örtülürken minik Huzeyfe ise sünnet elbisesine sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede otobüsten kurtulmayı başaran anne Saniye Yılmaz’ın kardeşine ve oğluna son bakışı yürekleri burktu. Teyze ve yeğeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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