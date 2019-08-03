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HDP’li meclis üyesi Hikmet Erarslan, AK Parti meclis üyesi korumasını darp etti

Mardin’in Mazıdağ ilçesinde Ağustos ayı meclis toplantısında HDP’li Mazidağ Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın ve HDP’li meclis üyeleri ile AK Parti 2. sıra meclis üyesi Hikmet Erdin’in arasında yaşanan sözlü tartışma Erdin’in korucu olan yakın koruması Ömer Erdin’in darp edilmesi ile karakolda son buldu. Mazıdağ Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasip Çelik HDP’nin sürekli tehdit ve tahriklerinin sürdüğünü ve bu konunun hukuki olarak takipçisi olacaklarını belirtti.

İddialara göre Mardin’in Mazıdağ ilçesinde Ağustos ayı meclis toplantısında HDP’li Mazidağ Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın kayyum hizmetleri üzerinden eleştirisi ile AK Parti 2. sıra meclis üyesi Hikmet Erdin ile başlayan tartışma AK Partili meclis üyesinin resmi koruması ve aynı zamanda koruyucu olan Ömer Erdin’i belediye binası önünde HDP’li meclis üyeleri darp etti. Güvenlik korucusu ve aynı zamanda meclis üyesinin resmi koruması olan Ömer Erdin’in darp edildiği iddiaları üzerine Mazıdağı Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasip Çelik basın açıklaması yağarak saldırıyı kınadı. 

AK Partili meclis üyesinin meclis salonunda başlayan ve toplantıyı terk etmesi üzerine başlayan kavganın korucu olan yakın korumasının darp edilmesi üzerine karakolda son bulduğunu aktaran Çelik, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddelerine geçmeden HDP'li belediye meclis üyelerinin AK Parti meclis üyelerine sataşarak 'ne işiniz var burada çıkın gidin' dediğini söyledi. Sataşmalardan dolayı toplantıdan çıkmak isteyen Hikmet Erdin’in yakın koruması Ömer Erdin’in HDP'li meclis üyesi tarafından darp edildiğini belirten Çelik, bu durumun kamera kayıtlarında bulunduğunu söyledi. Çelik, "3. kolluk kuvvetleri olarak vatanını, milletini, yurdunu seven biz korucular bu olayın takipçisiyiz ve bunları kınıyoruz. Şiddet yanlısı oldukları için kendi medyasında kendini mağdur göstermeye çalışıyorlar. Darp edilen korucumuzdur. Bu davanın peşindeyiz” diye konuştu. 

Darp edilen Ömer Erdin, Balpınar köyü korucusu ve meclis üyesinin yakın koruması olduğunu kaydederek yaşananları anlattı. Erdin, “Olay meclis toplantısı esnasında yaşandı. Ben musahabede otururken meclis üyesi Hikmet Erdin bana hadi çıkalım dedi. İçeride tartışmışlar. Toplantıda vali bey ve kayyumlara iftira atmışlar. Kayyum belediye yolsuzluk yapmışsa mahkemede şikayetlerinizi dile getirin demiş. Belediye çıkış noktasında başkan Nalan Özaydın emniyet mensuplarına siz bu adamları silahla teslim almışınız diyor. Ben silahımı polise teslim ettim. Kamera kayıtlarında da belli. Ben içeri girerken silahımı teslim ettim. 10 kişilik bir grup bize saldırdı. Bende önlemek için içlerine girdim. HDP’li meclis üyesi Hikmet Erarslan bana yumruk attı. Beni darp eden HDP’li meclis üyesi. Korumasını yaptığım Hikmet Erdin kayyum döneminde de başkan yardımcısı idi. Kayyum zamanında da çalıştığımız için sürekli şiddet ve tehdit alıyoruz. Darp raporumu aldım. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi. 

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