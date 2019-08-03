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Karabük'te freni boşalan otomobil apartman korkuluklarına takıldı

Karabük'te freni boşalan otomobil, korkuluklara takılarak apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Gamze A'nın kullandığı 67 LY 222 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1059 sokakta ilerlerken freni boşalması sonucu geri geri gelerek bir apartmanının korkuluklarına takılarak durdu. 

Sürücüsü ile ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu. 

İçindekilerin yara almadığı aracın korkuluklara çarptığı sırada binanın birinci katındaki balkonda bulunan Ali Mızrak da apartman korkulukları ve beton blokların üzerine düşme tehlikesi yaşadı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla otomobil takılı kaldığı yerden çıkartıldı. 

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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