POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Suriyelileri zorla ülkelerine gönderemeyiz

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmelerinin sebebi sadece can korkusu, ülkeleri ateş çemberine döndü. Ülkelerine dönmelerinin tek yolu Suriye'yi onlar için yaşanabilir bir ülke yapmaktan geçer, zorla onları Suriye'ye gönderemeyiz" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da partisinin düzenlenen 'İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, ülkelerinde iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile ilgili konuştu.

Karamollaoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmelerinin sebebi sadece can korkusu, ülkeleri ateş çemberine döndü. Kendi hayatlarını, çocuklarının, yakınlarının hayatlarını koruyamaz hale geldiler, sığınacak yer aradılar. Türkiye sınır komşusu olması hasebiyle Suriye'deki göçün büyük bir kısmını almak durumunda kaldı. Bu hükümetin üzerine bir vecibeydi. Ülkelerine dönmelerinin tek yolu Suriye'yi onlar için yaşanabilir bir ülke yapmaktan geçer, zorla onları Suriye'ye gönderemeyiz" dedi.

Karamollaoğlu, Suriye'de oluşturulacak 'güvenli bölge' ile ilgili olarak ise, "Herkes Türkiye'nin tavrını bekliyor. Biz de barış koridoru olsun istiyoruz ama orayı Türkiye'ye bırakmamakta karşı taraf kararlı gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

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