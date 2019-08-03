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Igor Tudor "Her zaman Galatasaray taraftarıyım"

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik adam, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tudor, 2017-2018 sezonunun 16. haftasında görevden ayrıldığını ve sarı-kırmızılı takımın o sezonu şampiyon tamamladığını hatırlatarak, "Galatasaray iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Mükemmel bir takım yaptığımızı hatırlıyorum. O takım 2 kez şampiyon oldu." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda şu anda oynayan futbolcuları tanımadığını dile getiren Tudor, "Takımın şu anki durumunu bilmiyorum ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar mı bilmiyorum. Çünkü oyuncuları tanımıyorum. Bu yüzden bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

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