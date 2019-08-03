DÜNYA

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağına daldı

ABD’de direksiyon başında uyuyakalan sürücü anayoldan çıkıp, kaldırımda bulunan otobüs durağına daldı. Otobüs durağıyla birlikte sürüklenen otomobil bir süre sonra durabildi. O anları trafik kamerası kaydetti.

Olay, Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde meydana geldi. Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki bir sürücünün uyuyakalması sonucu, otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırımda bulunan otobüs durağına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan durak ise bir işletmenin camlarının kırılmasına neden oldu. Aracın içinde 2 kişi olduğu belirtilirken, kazayı gören tanıkların ifadesine göre şoförün uyukladığı bildirildi. Otobüs durağının o sırada boş olması büyük bir facianın önüne geçerken, sürücü ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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