Meral Akşener "Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor"

İşte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasından satır başları

-Bundan 2 buçuk yıl önce, “Sen ne dersen, o olsun ağam” deseydik;

Biz de, “Haksızlık karşısında susanlardan” olsaydık; Biz de, iktidarın hatalarını görmezden gelip, bir anda en büyük savunucusu olsaydık;

Bu uzun ve meşakkatli yola çıkacak cesareti bulamasaydık; Bugün Türkiye’nin bir değişim umudu olur muydu? Cesaret bulaşıcıdır… Biz, korku duvarlarını yıktık. Biz, sönen umutları yeniden alevlendirdik. (sadece görsel) Kadını erkeği, genci yaşlısı, bu umut sayesinde sandıklara koştu.

Milletimiz bu umut sayesinde, şımarık iktidarın kulağını çekti.

Biz bu umudun mimarlarıyız.

Hep kürsüde konuşan için söylenir; Bu kez ben kürsüden size sesleniyorum: Türkiye sizinle gurur duyuyor. Aziz Milletim, kıymetli İYİ Partililer; Hep söyledim, yine söylüyorum: Türkiye darlık çekecek bir ülke değildir. En verimli topraklar üzerinde, yeraltı kaynakları zengin, genç, üretken bir ülkedir. Türk milleti yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor. Sayın Erdoğan’ın ve koskoca devlet hazinesini teslim ettiği damadının, günü kurtarmaya yönelik açıklamalarına bakmayın. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkeyi, Merkez Bankası’nın “İhtiyat Akçesi”ne muhtaç hale getiren, işte o basiretsiz, savurgan yönetim anlayışıdır.

2228 yaşındaki Türk Ordusu’nun silah fabrikasını, götürüp yabancıların eline teslim ediyorlar. Har vurup harman savuruyorlar. Sıkışınca da hep aynı nakarat: Dış güçler de dış güçler… Sanırsın, milyonlar harcadıkları lüks arabalara dış güçler biniyor. Sanırsın otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri üzerinden, araç garantisini, yolcu garantisini, hasta garantisini dış güçler veriyor. Sanırsın, milletten kopan, milletini duymayan, saraya kapanan dış güçler. Sanırsın, ekonomiden anlamayan damadı o göreve dış güçler getirdi. Sanırsın, liyakatsiz kadroları devlete dış güçler doldurdu.

Hayır; Hepsini bugünün iktidar sahipleri yaptı. Şimdi fatura aziz milletimize kesiliyor. Buna sessiz kalamayız, kalmayacağız. Omuzlarına fatura yüklenen milletimizin, siyasi faturayı da sorumlulara kesmesi için, yılmadan çalışacağız. İlk fatura 23 Haziran’da yola çıktı. 23 Haziran sonuçları göstermiştir ki, milletimiz olan bitenin farkında. Bu işin dönüşü yok.

Türkiye 17 yıllık kabustan uyanıyor. Türkiye’nin İYİ ve cesur insanları iktidara yürüyor…