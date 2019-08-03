3 Ağustos Türkiye Gündemi

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2 Ağustos 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan Süryani Kilisesi temel atma töreninde konuştu

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "İbadet ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir. Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener'den sert tepki: Haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam olur

Meral Akşener, İYİ Partililere MHP'lilerin saldırdığı iddiasına "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" diyerek sert tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu üç atama daha yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Yazıcı’yı Genel Sekreter Yardımcısı, Sabriye Zuhal Bostan’ı Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı, Mansur Güneş’i de Güvenlik Müdürü olarak atadı.

Sigaraya zam mı geldi

6 Nisan'daki fiyat artışından sonra bir büyük sigara zammı haber de bugün geldi. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olacak.

Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar

Anayasa Mahkemesi'nin 'Barış Akademisyenleri'yle' ilgili verdiği ihlal kararını eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kararı sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır. Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür." ifadelerini kullandı.

Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Son olarak Söz dizisinde yer alan usta sanatçı Cengiz Sezici, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölüm nedeninin ise son zamanlarda yaşadığı nefes darlığı olduğu iddia ediliyor.

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