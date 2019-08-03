DÜNYA

Trump destekçisi, 'Trump karşıtı' yaşlı adama saldırdı

ABD'de Trump destekçisi 29 yaşındaki Dallas Frazier, Trump karşıtı gösteriye katılan 69 yaşındaki bir adama saldırdı. Gözaltına alınan Frazier'in 10 bin dolar ceza aldığı belirtildi.

Olay, Ohio eyaletindeki Cincinnati ketinde bulunan Broadway Caddesi'nde meydana geldi.

Yerel medyaya konuşan 69 yaşındaki Mike Alter, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriye katıldığını ve diğerleriyle birlikte cadde üzerinde slogan attıkları sırada Dallas Frazier tarafından saldırıya uğradığını dile getirdi.

KATILDIĞI İLK PROTESTO GÖSTERİSİNDE DAYAK YEDİ

Daha önce politik etkinliklere katılsa da bunun hayatı boyunca katıldığı ilk protesto olduğunu belirten Alter, Frazier'in kırmızı bir kamyonetle kendilerine yaklaştığını ve daha sonra kamyonetten inip, kendisine saldırdığını ifade etti. O anlar, başka bir Trump karşıtı protestocu olan Scott Fantozzi tarafından kayda alındı. Görüntülerde, Frazier ve bir arkadaşının kırmızı bir kamyonetle protestoculara yaklaştığı ve ardından Frazier'in kamyonetten inip, yaşlı adamı defalarca yumrukladığı görüldü. Daha sonra ise olaya müdahale eden polis memurları, Frazier'i gözaltına aldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, yaşlı adama saldıran Frazier'e 10 bin Dolar ceza verildiği ve kamyonet sürücünün de gözaltına alındığı belirtildi.

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