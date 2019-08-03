Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "İbadet ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir. Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, inşaatın iki yıl içinde tamamlanacağını söyleyerek, "İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

-Bizim için buraya gelen herkes önce insandır. Türkiye'ye sevgisi, sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye geçmişe göre çok daha güçlü toplumsal bir yapıya sahiptir. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımıza dahi gelmedi.

Farklı inançlara vurgu

-Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.