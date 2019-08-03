HDP'nin, AK Parti meclis üyesi ve korumasına yönelik saldırısına tepkiler sürüyor

AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren ilçe başkanlığında meclis üyesi Hikmet Erdin ve yakın koruması korucu Ömer Erdin ile birlikte kadın ve gençlik kollarıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasında saldırıyı kınayarak hukuki ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, "Maalesef bizimde istemediğimiz üzücü bir olay yaşandı. Toplantıda her şey yolunda giderken toplantının sonunda belediye meclis üyemize HDP’li Belediye Başkanı Nalan Özaydın tarafından sözlü sataşma olmuştur. HDP Belediye Başkanı salonu terk ederken belediye başkanı kapıya kadar meclis üyemize sözlü tacize devam etmiştir. Orada polis kardeşlerimiz müdahale ediyor. Her şey kamera kayıtlarında mevcuttur. Belediye meclis üyemiz X-Ray cihazından geçiyor ve koruması bile silahını bırakıp içeri geçiyor. İftiralar üzerine kuruludur” diye konuştu.

HDP’nin silah dediği cüzdan çıktı

AK Parti Meclis Üyesi Hikmet Erdin belediyenin silah diye kamuoyuna sunduğunu yaz aylarında beline taktığı cüzdanı servis ettiklerini belirterek, “Toplantı sonunda bu olaylar çıktı. Fiziki sözlü sataşmalar ile ben toplantıyı terk ettim oda arkamdan kapıya kadar sözlü, fiziki sataşmalarla geldi. Mecliste sanayi sitesi üzerine çıkan tartışmaların ben ikinci sanayi sitesi yapmalarını söyleyince kayyum eleştirileri ile sürdü. Ben de toplantıyı terk ettim korumamı çağırdım. Fiziki temaslar oldu. Korumama yumruk attı o zaman polis arkadaşlarda geldi. Olay orada bitti. Adalet önünde ne gerekiyorsa yapacağız. Amaçları bizim kayyumların yaptıklarını onlar yapamadığı için bu şekilde davranıyorlar” dedi.