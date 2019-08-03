YEREL

Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü

ANTALYA'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.

ANTALYA'da Hakan Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ Maden'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü faciada 2 tutuklama
Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü faciada 2 tutuklama
Konya'da döner ustası hayat kurtardı
Konya'da döner ustası hayat kurtardı
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu
Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu
İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti
İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti
Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi
Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi
HDP’li meclis üyesi Hikmet Erarslan, AK Parti meclis üyesi korumasını darp etti
HDP’li meclis üyesi Hikmet Erarslan, AK Parti meclis üyesi korumasını darp etti
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
HDP'nin, AK Parti meclis üyesi ve korumasına yönelik saldırısına tepkiler sürüyor
HDP'nin, AK Parti meclis üyesi ve korumasına yönelik saldırısına tepkiler sürüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor