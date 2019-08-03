DÜNYA

Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu

Lübnan’da bir adamın aracına, arka koltuktan kızını indirmesinden saniyeler sonra bir cip çarptı. Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Lübnan’ın Zahle bölgesinde bir aile, ekmek almak için fırının önüne aracını park etti.

Baba, arka koltuktan bulunan kızını indirmek için aracından indi.

Kızını indirdikten saniyeler sonra araca cip çarptı.

Baba ve kızı kazadan yara almadan son anda kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı.

Ailenin aracına ön tarafından çarpan kadın sürücünün bacağının kırıldığı ve kaza anında yanında 2 kızının olduğu bildirildi.

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