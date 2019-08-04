Erdoğan İstanbul ile İzmir otoyolunun açılışını yaptı iki şehir arası 3,5 saate düşürecek

İlk olarak İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin açılışı gerçekleştirilirken, hemen ardından Bursa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım sağladığı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün tarih yazıyoruz

Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.

Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz

Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara'ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. Güzergahtaki İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa ve İzmir aynı zamanda en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor.