GÜNCEL

Drone'lu kebapçı görenleri şaşkına uğrattı

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tarihi kalenin yakınlarında dükkanı bulunan Kebapçı Yalçın, yaptığı farklı ve değişik kebap pişirme şekliyle sosyal medyada gündem oldu.

Pişireceği etleri kasaptan drone ile iş yerine uçuran Kebapçı Yalçın, drone'u adeta bir çırak gibi kullandı, kasaptan drone'a bağlanan etler ve ciğerler Kebapçı Yalçın'a ulaştıktan sonra mangaldaki yerini aldı. Drone desteği ile pişen kebaplar ise midelere bayram ettirdi.

Farklı bir şeyler yapmak isterken akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten Kebapçı Yalçın, "Farklı bir şeyler yapmayı düşünürken aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha önce de böyle bir şey yapmayı planlamıştık ama bugüne kısmetmiş. Drone da günümüz teknolojisinin bir parçası olduğu için drone'u bunun için kullandık. Gaziantep zaten bir gastronomi şehri ama biz de bu yolda şehrimize farklı bir şeyler katmak için böyle yaptık. Drone'u önce ciğerciye yolladık. Sonra ciğerci drone'a ciğerleri bağlayıp bize gönderdi. Biz de gelen ciğerleri mangalda pişirip farklı olmaya, drone'u bir çırak gibi kullanmaya çalıştık" dedi.

Drone'da ciğeri gören vatandaşların da farklı tepkiler verdiğini söyleyen Kebapçı Yalçın, "Drone ile ciğer uçurduğumuzu gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Havada ciğer var, kaleden ciğer geliyor diyenler hatta ciğer uçuyor diyenler bile oldu. Yani farklı ve güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog
İzmir'de korkutan deprem! İşte şiddeti
İzmir'de korkutan deprem! İşte şiddeti
Resti çektiler; ABD boş durmayacak
Resti çektiler; ABD boş durmayacak
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Çin'den Türkiye'ye ağır darbe! Turnuvadan eli boş döndük
Çin'den Türkiye'ye ağır darbe! Turnuvadan eli boş döndük
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fırat’ın doğusuna gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fırat’ın doğusuna gireceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
4 Ağustos Türkiye Gündemi
4 Ağustos Türkiye Gündemi
Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı
Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi
Genç kıza cinsel saldırı iddiasına vatandaş dayağı
Genç kıza cinsel saldırı iddiasına vatandaş dayağı
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te
Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı