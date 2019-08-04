POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğa "Fırat’ın doğusuna gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" ifadelerini kullandı. Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz.

Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık

Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var.

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