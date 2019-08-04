Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa-İzmir Otoyolu Badırga Mevkii'nde gerçekleştirilen, "Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarının alametifarikalarından birinin de "ulaşım meselesi" olduğunu söyledi.

Yol ve suyun medeniyet olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa siz gayri medenisiniz ama nerede CHP varsa orada susuzluk var, orada çöp var. İşte şu anda CHP'nin belediyelerinin olduğu yerlerde maalesef atık su, susuzluk almış başını gidiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları bölünmüş yollara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Farkımız bu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninin ardından İstanbul-İzmir Otoyolunda makam aracını kullandı.