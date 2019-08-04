POLİTİKA

İzmir otoyolu açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreni sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Otoyolun Balıkesir tarafında Erdoğan'ın konuştuğunu fark etmeyip konuşmasına devam eden Yıldırım, uyarı üzerine "Kusura bakmayın" diyerek sözü Erdoğan'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuştu. Otoyolun ülke ekonomisine 3,5 milyar lira yakıt ve zaman katkısı sağladığını belirterek, "Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor" dedi.

Erdoğan Bursa'da, Yıldırım Balıkesir'de açılış kurdelesini kesti

Konuşmasının ardından da "Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak" diyerek sözü mikrofonun diğer ucundaki Binali Yıldırım'a bıraktı. Binali Yıldırım da otoyolunun öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.Bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a seslenerek açılışa geçileceğini söyledi. Ancak Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duymayıp sözlerine devam edince Yıldırım'a uyarı geldi.

"Kusura bakmayın sayın Cumhurbaşkanım"

Uyarı sonrası konuşmasını kesen Yıldırım, "Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım"diyerek sözüErdoğan'a bıraktı.Yaşanan bu ilginç diyalog sonrasında ise açılışa geçildi. Erdoğan, Bursa'da açılış kurdelesini keserken Yıldırım da Balıkesir ayağında otoyolun açılışını gerçekleştirdi.

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