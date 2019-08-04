GÜNCEL

Samsun'da bağladığı köpeği yolda sürükledi kendini böyle savundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracına bağladığı köpeği yolda sürükleyen A.D. gözaltına alındı. Şüpheli köpeğin zaten ölü olduğunu ve bulaşıcı hastalık nedeniyle ormanlık alana götürdüğünü ileri sürdü.

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücü A.D. (63), gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda köpeği, diğer köpeklere hastalık bulaştırması için ormanlık alana götürdüğünü savunarak, "Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum" dedi.

Olay, dün ilçeye bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.D., telef olan bir köpeği hafif ticari aracının arkasına iple bağlayarak ormanlık alana götürmek istedi. Yoldan geçen başka bir sürücü de köpeğin A.D.’nin kullandığı araçla sürüklendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada da paylaşılıp tepkilere yol açan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. ilçedeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü. A.D’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Faizler düşüyor, enflasyondaki gerileme de sürecek
Erdoğan: Faizler düşüyor, enflasyondaki gerileme de sürecek
Saldırıların ardından ABD'de 5 günlük yas
Saldırıların ardından ABD'de 5 günlük yas
Tepkilere neden olmuş kendini böyle savundu
Tepkilere neden olmuş kendini böyle savundu
Adıyaman'daki seçimleri AK Parti kazandı
Adıyaman'daki seçimleri AK Parti kazandı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Beşiktaş yine kayıp! Gol bile atamadılar
Beşiktaş yine kayıp! Gol bile atamadılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Timati'nin Antalya'da yaptığı dalga sörfü olay oldu
Timati'nin Antalya'da yaptığı dalga sörfü olay oldu
Hatice transparan elbisesiyle olay oldu
Hatice transparan elbisesiyle olay oldu
Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı
Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı
Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”
Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”
Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
İzmir otoyolu açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog
İzmir otoyolu açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı