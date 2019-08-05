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Hidayet Türkoğlu "Madalyamızı çaldılar"

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde karşılaştığı İspanya'ya 57-53 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milliler, finalde karşılaştığı İspanya’ya 57-53 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakem kararlarına tepki göstererek "altın madalyamız çalındı" ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın Volos kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde Milliler, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada İspanya’ya mağlup oldu.

Adem Bona, Atakan Erdek, Ömer Küçük, Mustafa Kurtuldum ve Tarık Sezgün 5’i ile parkeye çıkan Milli Takım, mücadeleye etkili başladı ve ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iki takım da dengeli başladı ancak kontrolü elinde tutan ve farkı da açmayı başaran ay-yıldızlılar, Ömer’in son saniyelerdeki basketiyle devreye 8 sayı farkla 31-23 önde girdi.

Rakibin öne geçmesine izin vermedi

Milli Takım, üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdürse de periyotun sonuna doğru rakibin özellikle Aldama ile farkı kapatmasına engel olamadı. Üçüncü çeyrekte rakip İspanya 1.59 saniye kala farkı 4’e, (37-41) 1.24 kala da Aldama ile farkı 1 sayıya kadar indirdi. (40-41) Milli Takım, rakibin öne geçmesine izin vermedi ve son periyota 43-42 önde girdi.

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